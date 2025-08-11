Il mondo FQ

Bimbo di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto a Vasto: disposta l’autopsia

Dopo aver mangiato, il piccolo si era addormentato, per poi svegliarsi e vomitare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Tra le ipotesi del decesso c'è quella della polmonite ab ingestis
Un bimbo di un anno è morto la sera del 10 agosto a Vasto, in Abruzzo, dopo essere arrivato in pronto soccorso in arresto cardiorespiratorio. Ad accompagnare il piccolo la madre, una donna di origine romena, che ha raccontato ai medici di come il bambino si fosse addormentato dopo aver mangiato un biscotto, per poi svegliarsi vomitando. La donna ha provato a soccorrerlo in casa, successivamente lo ha portato in ospedale dove i medici, nonostante i tentativi di rianimazione, non sono stati in grado di salvare il bambino.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, e la procura di Vasto ha disposto l’autopsia sulla piccola salma. Da una prima analisi non sono stati rilevati segni esterni di lesioni o traumi. Al momento la principale ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di polmonite ab ingestis, una grave infiammazione polmonare causata dall’inalazione accidentale di cibo, liquidi o altri corpi estranei nelle vie respiratorie.

