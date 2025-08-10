Incendio a bordo di un traghetto nel Golfo di Napoli, proveniva da Palermo. Nave rimorchiata in porto

Domenica sera è scoppiato un incendio a bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino proveniente da Palermo, che si trovava a nord ovest dell’isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. Il fuoco è scoppiato nella sala macchine.

La nave, con 155 passeggeri e veicoli a bordo, è andata alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente per i danni subiti ai i motori. Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato sul posto due motovedette. Le fiamme però sarebbero state messe rapidamente sotto controllo.

Dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori per trainare a destinazione la Raffaele Rubattino, in servizio per la compagnia Tirrenia. La Capitaneria di porto ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza. Nelle vicinanze della nave alla deriva intanto è arrivata un’altra nave traghetto, la GNV Auriga, anch’essa proveniente da Palermo.

Il comandante della nave ha riferito che non c’era bisogno di evacuare i passeggeri e che non c’erano feriti a bordo e l’armatore ha confermato: “Oggi, poco prima delle 18.00, un principio d’incendio ha interessato la sala macchine della motonave Raffaele Rubattino della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori”.

I due rimorchiatori partiti da Napoli hanno agganciato la motonave intorno alle 20.00 e hanno iniziato a trainarla verso il porto. Si stima che saranno necessarie circa quattro ore per giungere nel porto napoletano.