Venerdì notte, dopo oltre dieci ore di riunione, ha votato contro il piano di Benjamin Netanyahu per allargare le operazioni terrestri nella Striscia di Gaza. Al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich non va giù il piano messo a punto dal suo governo per prendere possesso del rimanente 25% del territorio di Gaza che Israele ancora non controlla. Il capo del partito di estrema destra Sionismo religioso ritiene che non sia sufficiente, ha dichiarato venerdì un suo portavoce. Anzi, la decisione sia stata “immorale e non sionista“.

Insieme al collega alla Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, il ministro continua a trascinare il governo Netanyahu sempre più a destra. “Questa non è un’operazione per conquistare la Striscia, prendere il pieno controllo militare del territorio e spingere per un risultato decisivo”, ha affermato il portavoce, ovvero “l’unico modo per garantire la vittoria, una sicurezza duratura e il ritorno degli ostaggi”. Piuttosto, quella annunciata dal governo Netanyahu è “un’operazione pericolosa il cui unico scopo è quello di riportare Hamas al tavolo delle trattative, un obiettivo che non rientra negli scopi della guerra”. Ovvero liberare gli ostaggi e debellare definitivamente Hamas. Ancora una volta quindi, è il pensiero del leader dell’ultradestra sionista, il premier prometterà che Israele andrà “fino in fondo”, per poi “ritirarsi al momento della verità dopo che decine di eroi saranno morti e senza alcun reale risultato operativo”. Citando fonti anonime, il quotidiano Israel Hayom si spinga addirittura a riferire che Smotrich avrebbe concordato con il suo antagonista Eyal Zamir, capo delle Israel Defense Forces, sul fatto che il piano non era buono e non avrebbe avvicinato Israele ai suoi obiettivi di guerra dichiarati.

Smotrich, che si oppone a un accordo di cessate il fuoco con Hamas e alla presa di ostaggi, ha anche affermato in un’intervista che sta lavorando per “cancellare lo Stato palestinese” “correggendo” il ritiro di Israele dalla Cisgiordania settentrionale. Come? Lavorando per ricostruire gli ex insediamenti israeliani di Ganim e Kadim, entrambi evacuati e smantellati nel 2005. I ministro ne ha parlato anche giovedì durante una visita al vicino ex insediamento di Sa-Nur, dicendo di sperare di vedere il piano concretizzarsi “nelle prossime settimane”, in concomitanza con il 20° anniversario del ritiro da Gaza e da quattro insediamenti nel West Bank. “Il popolo di Israele sta correggendo il peccato di Gaza”, ha detto, riferendosi alla spinta degli attivisti dei coloni a ristabilire il blocco degli insediamenti di Gush Katif, “e spero che saremo anche in grado di correggere completamente il peccato della Samaria settentrionale“.

I piani che Smotrich ha in serbo per la Cisgiordania mirano a “cancellare lo Stato palestinese” e a impedire che si ripeta l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. “Gran parte di ciò che stiamo facendo oggi in Giudea e Samaria è il prodotto di intuizioni del 7 ottobre”, ha spiegato, aggiungendo che “la maggioranza assoluta” degli israeliani sa che lo scopo degli insediamenti in Cisgiordania è quello di garantire che le città nel centro di Israele non subiscano un destino simile a quello delle comunità di confine di Gaza nell’assalto di Hamas.