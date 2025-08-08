Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:30

Rubano nei negozi per seguire una challenge di TikTok: fermati quattro ragazzi ad Ancona

di F. Q.
Sette i negozi "visitati" dal gruppo che puntava a replicare una challenge vista su TikTok
Rubano nei negozi per seguire una challenge di TikTok: fermati quattro ragazzi ad Ancona
Icona dei commenti Commenti

Hanno rubato diversi prodotti in alcuni negozi, tutto per partecipare a una sfida social. Tre ragazze e un ragazzo, italiani e poco più che maggiorenni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Ancona perché responsabili del furto di numerosi prodotti in diverse attività locali. A chiamare le autorità la responsabile di una profumeria allertata dalle sue collaboratrici che avevano notato i quattro mentre tentavano di uscire dal negozio senza pagare.

Al gruppo è stato chiesto di aprire le buste che portavano con loro, dentro alle quali, oltre agli oggetti presi nella profumeria, è stata trovata anche merce appartenente ad altri negozi, anche questa rubata.

Lo scopo dei diversi furti? Farsi dei video durante i “colpi” e poi pubblicare il tutto su TikTok per partecipare a una challenge.

Le indagini hanno appurato che sono stati sette i punti vendita in cui il gruppo ha agito: una libreria, due negozi di articoli vari, un negozio di cosmetici, un negozio di vestiti, due punti vendita di prodotti per la cura della persona e della casa. Il valore totale di quanto sottratto è, stando agli inquirenti, di diverse centinaia di euro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione