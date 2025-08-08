Hanno rubato diversi prodotti in alcuni negozi, tutto per partecipare a una sfida social. Tre ragazze e un ragazzo, italiani e poco più che maggiorenni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Ancona perché responsabili del furto di numerosi prodotti in diverse attività locali. A chiamare le autorità la responsabile di una profumeria allertata dalle sue collaboratrici che avevano notato i quattro mentre tentavano di uscire dal negozio senza pagare.

Al gruppo è stato chiesto di aprire le buste che portavano con loro, dentro alle quali, oltre agli oggetti presi nella profumeria, è stata trovata anche merce appartenente ad altri negozi, anche questa rubata.

Lo scopo dei diversi furti? Farsi dei video durante i “colpi” e poi pubblicare il tutto su TikTok per partecipare a una challenge.

Le indagini hanno appurato che sono stati sette i punti vendita in cui il gruppo ha agito: una libreria, due negozi di articoli vari, un negozio di cosmetici, un negozio di vestiti, due punti vendita di prodotti per la cura della persona e della casa. Il valore totale di quanto sottratto è, stando agli inquirenti, di diverse centinaia di euro.