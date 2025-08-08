Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:54

Febbre Dengue a Busto Arsizio, “piano straordinario di disinfestazione”

di F. Q.
La disinfestazione riguarda le zone di residenza dei due contagiati
Febbre Dengue a Busto Arsizio, “piano straordinario di disinfestazione”
Icona dei commenti Commenti

Un piano straordinario di disinfestazione è stato messo in atto a Busto Arsizio dopo la conferma di due residenti colpiti da febbre Dengue. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Emanuele Antonelli, e gli interventi si svolgeranno nelle ore notturne tra il 9 e l’11 agosto. Lo riporta VareseNews, specificando che la disinfestazione si svolgerà entro 200 metri dalle abitazioni dei pazienti, site una in via Corbetta e l’altra in Largo Gaetano Giardino, nella parte nord del comune.

Nello specifico si svolgeranno trattamenti sia larvicidi che adulticidi, che verranno rimandati solo in caso di condizioni meteo sfavorevoli. Alla popolazione è richiesta di consentire l’accesso degli operativi agli spazi aperti di cui siano proprietari (cortili, piazzali, giardini e così via), restando però all’interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse. Anche gli animali domestici e i loro oggetti dovranno essere protetti, così come le piante di frutta e verdura per evitare contaminazioni con gli insetticidi, e comunque è stato indicato di attendere almeno trenta giorni prima di consumare eventuali prodotti rimasti esposti. Sarà inoltre necessario lavare con attenzioni, e possibilmente usando i guanti, mobili, oggetti e giocattoli rimasti nelle aree esterne.

In Lombardia sono attualmente 28 i casi di Dengue registrati, tutti importati dall’estero, i paesi dove il virus è endemico. I sintomi principali sono febbre alta, mal di testa, dolori articolari e muscolari, nausea e vomito e, in alcuni casi, eruzioni cutanee. A trasmettere il virus le zanzare di genere Aedes, e resta escluso il passaggio da uomo a uomo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione