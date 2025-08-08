Cataldi apre il regalo di Bove e non si trattiene: il video virale dell’abbraccio tra il laziale e il romanista

Quando Edoardo Bove si accascia a terra, in quegli attimi mozzafiato durante la partita tra Fiorentina e Inter del primo dicembre scorso, il primo a soccorrerlo è Danilo Cataldi. Uno romano, l’altro laziale: quell’attimo in maglia viola però crea un legame profondo, inossidabile. Il 6 agosto, durante la festa per i 31 anni di Cataldi, l’amico Bove ha voluto omaggiarlo con un regalo speciale: quando il regista, nel frattempo tornato alla Lazio, lo ha aperto non è riuscito a trattenersi. Si è commosso e poi ha abbracciato Bove: un video che è diventato virale. Un nuovo abbraccio, proprio come quello ritratto nel quadro ricevuto in regalo. Un’amicizia vera che va oltre la rivalità da derby.