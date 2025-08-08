Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:06

Cataldi apre il regalo di Bove e non si trattiene: il video virale dell’abbraccio tra il laziale e il romanista

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Momenti di grande emozione durante la festa per i 31 anni: un legame nato da quel malore in Fiorentina-Inter
Icona dei commenti Commenti

Quando Edoardo Bove si accascia a terra, in quegli attimi mozzafiato durante la partita tra Fiorentina e Inter del primo dicembre scorso, il primo a soccorrerlo è Danilo Cataldi. Uno romano, l’altro laziale: quell’attimo in maglia viola però crea un legame profondo, inossidabile. Il 6 agosto, durante la festa per i 31 anni di Cataldi, l’amico Bove ha voluto omaggiarlo con un regalo speciale: quando il regista, nel frattempo tornato alla Lazio, lo ha aperto non è riuscito a trattenersi. Si è commosso e poi ha abbracciato Bove: un video che è diventato virale. Un nuovo abbraccio, proprio come quello ritratto nel quadro ricevuto in regalo. Un’amicizia vera che va oltre la rivalità da derby.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione