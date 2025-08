“Una grande opera indispensabile per rendere più unito e moderno il paese” e “una delle infrastrutture più importanti per il nostro paese, su questo non ho mai cambiato idea”. Così, nel 2022 alla vigilia delle elezioni politiche di settembre, Silvio Berlusconi definiva il ponte sullo Stretto e il progetto per realizzarlo. Parole che oggi, Marta Fascina, compagna dell’ex premier e deputata di Forza Italia, silente da mesi, dopo l’ultimo ok del governo, ha deciso di ri-pubblicare sui suoi canali social. Fascina dedica il “traguardo” a Berlusconi: “A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!”.

Nel breve filmato il fondatore di Forza Italia, scomparso due anni fa, rimarca che il ponte “rimane una priorità assoluta non solo per collegare la Calabria e la Sicilia ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Poi ricorda che il progetto sostenuto dai suoi governi era stato “bloccato per due volte da governi della sinistra”.