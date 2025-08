Avrebbero ingaggiato due persone per picchiare il vicino e fargli rubare l’auto, per questo una coppia di Mompantero, in Val di Susa, è finita agli arresti domiciliari. Mauro Floris, 63 anni, e la sua compagna Annamaria Martinelli, di 60, non sopportavano più il loro vicino di casa, colpevole di parcheggiare male e fare troppo baccano, e quindi avrebbero deciso di agire: si sarebbero così rivolti a due rapinatori, uno dei quali membro di una banda di spacciatori. È questo quanto emerge dai due anni di indagini dei carabinieri di Susa. L’inchiesta si è rivelata più grande del previsto, avendo anche svelato svelato un giro di spaccio: 14 persone coinvolte, variamente accusate di rapina, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito dalla rapina in casa del vicino, avvenuta nella notte tra il 2 e 3 giugno 2023, dove l’uomo era stato brutalmente picchiato: “Mi hanno sfondato la porta. Mi sono alzato e mi sono trovato davanti due uomini: uno mi teneva fermo e mi diceva di stare zitto, l’altro mi ha preso a pugni in faccia”, ha raccontato ai carabinieri. Poi i rapinatori gli hanno chiesto le chiavi della sua Fiat Punto, per poi darsi alla fuga. Dopo poco, però, si sono imbattuti in una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Susa, che è partita all’inseguimento. I militari sono riusciti ad arrestare in flagranza uno dei due complici, il 52enne algerino Samir Gharbi, ma l’altro è riuscito a scappare. Entor Mani, albanese di 34 anni, è stato identificato e rintracciato solo alcuni mesi dopo.

Durante le indagini, gli investigatori hanno scoperto che i due rapinatori avevano ricevuto la foto della vittima e il numero di targa della sua auto da Floris e Martinelli. La coppia, dopo ulteriori accertamenti, è stata accusata di essere il mandante. Non è tutto. Partendo dal 34enne albanese, i carabinieri hanno ricostruito quasi 500 cessioni di droga in tutta la Val di Susa, con Bussoleno al centro dell’attività, portando all’arresto di dodici persone e a cinque denunce.