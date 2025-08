Delle valigie a caso dentro un campo da calcio. O “bagagli in ordini sparsi” in campo, direbbe Ultimo. No, non è l’ennesimo video generato con l’AI, ma una protesta singolare dei tifosi dell’FK Zalgiris per chiedere l’esonero del proprio allenatore. È successo in Lituania. Durante il derby di Kaunas tra FK Zalgiris e Kauno Zalgiris, giocato lunedì in occasione della 23esima giornata della Premier League lituana, i tifosi del club di casa hanno lanciato delle valigie in campo al calcio d’inizio. La protesta era mirata a chiedere le dimissioni dell’allenatore dell’FK Vladimir Cheburin, che ha reagito con stizza applaudendo ironicamente il gesto dalla panchina. I calciatori hanno poi provveduto a rimuoverle dal campo per cominciare il match.

Il risultato finale – 1-2 in favore dei rivali – ha alla fine dato ragione ai tifosi, visto che l’FK Zalgiris si trova in settima posizione su dieci squadre nella massima serie lituana, ben distante dalla capolista Kauno Zalgiris di ben 18 punti. L’FK Zalgiris è stato eliminato anche dalla Conference League giovedì scorso, perdendo ai quarti di finale dei play-off di qualificazione contro i nordirlandesi del Linfield (0-0, 0-2).