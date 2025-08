Strage di Bologna, Schlein: “Matrice neofascista è verità incastonata. Governo? Legga le sentenze” – Video

“La condanna di Bellini, dopo quella di Cavallini” segnano “una verità che ormai è incastonata e che chiarisce la matrice neofascista, perseguita attraverso anche la collaborazione di apparati deviati dello Stato che perseguivano un disegno eversivo della Repubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Bologna per la commemorazione della strage del 2 agosto. “Questa è la verità incastonata nelle parole di queste sentenze che devono essere rese pubbliche. Tutti i cittadini e tutte le cittadine devono avere diritto, come chiedono i familiari delle vittime, a poter leggere queste sentenze perché tra le righe di queste sentenze si possono trovare elementi che collegano tra loro le stragi che hanno scritto le pagine più nere della Repubblica. Il processo si è concluso la condanna c’è stata ma da quelle sentenze si potranno approfondire ulteriori aspetti per approfondire quelle stragi”.