Gli Stati Uniti schiereranno due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate”. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Usa Donald Trump dopo due giorni di duro scontro verbale con l’ex presidente russo Dimitri Medvedev che va avanti ormai da giorni. “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente Dimitri Medvedev, che ora è vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole”. Così ha scritto su Truth il presidente americano, secondo cui “le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate, spero che questo non sia uno di quei casi. Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione!”.

La minaccia di escalation americana arriva al termine di una due giorni di botta e risposta tra la Casa Bianca e l’ex presidente russo – non nuovo alle iperboli in chiave anti-occidentale – a conferma di un clima tra Washington e Mosca che sembra essersi guastato dopo le aspettative iniziali. Dapprima Medvedev su X ha avvertito qualche giorno fa che “ogni ultimatum degli Usa (su una tregua in Ucraina, ndr) è un passo verso la guerra”. Da qui la risposta di Trump: “L’ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente, deve stare attento a quello che dice, sta entrando in un territorio molto pericoloso!”, ha attaccato il tycoon su Truth. “Non mi interessa cosa farà l’India con la Russia. Possono abbattere insieme le loro economie in rovina, per quel che mi riguarda. Abbiamo fatto pochissimi affari con l’India, i loro dazi sono troppo alti, tra i più alti al mondo. Allo stesso modo, Russia e Stati Uniti non fanno quasi nessun affare insieme. Continuiamo così e diciamo a Medvedev, l’ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente, di stare attento a quello che dice. Sta entrando in un territorio molto pericoloso!!”.

Prontissima la controreplica, affidata in questo caso a Telegram. “Se alcune parole dell’ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Usa così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada”, ha scritto Medvedev. Per poi aggiungere: Trump “si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria ‘mano morta’”. Riferimento, quest’ultimo, al sistema segreto semi-automatico dell’era sovietica capace di lanciare missili nucleari se la leadership di Mosca fosse stata eliminata in un attacco nemico.