Diecimila uomini e donne sono impegnati per la riuscita della giornata penitenziale che si sta tenendo a Roma al Circo Massimo. Numeri necessari che rendono la macchina organizzativa ben funzionante e consentono ai giovani fedeli che si stanno riversando nell’arena storica della Capitale di vivere serenamente il momento di preghiera. Polizia, Carabinieri, protezione Civile e Croce Rossa sono al lavoro dalle prime ore del mattino. “Il primo bilancio è sotto gli occhi di tutti: un momento di una bellezza unica”, ha esordito così il coordinatore dell’assistenza per il Giubileo per il governo, Agostino Miozzo. “Non potevamo immaginare un’affluenza del genere – ha continuato -. Sono un popolo allegro, pur mantenendo il momento spirituale”. I pellegrini che si stanno dirigendo verso il Circo Massimo, quindi, non hanno alcun motivo di preoccupazione. Nonostante il caldo di agosto, i giovani hanno a loro disposizione bottiglie di acqua fredda che vengono distribuite dai volontari Protezione Civile arrivati da tutta Italia. Ma non solo, in casi di emergenza possono contare sulla presenza delle forze dell’ordine e dei medici presenti. “In totale ci sono 10mila unità tra strutture di Protezione civile, sanità, forze dell’ordine, vigili del fuoco ed esercito”, continua a spiegare Miozzo. Un sistema ben oliato che dimostra che “la macchina italiana funziona meravigliosamente”. Oltre ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, sono presenti alche le forze dell’ordine di altri paesi europei. Dalla Gendarmerie francese alla Guardia Civil spagnola, passando per gli uomini in divisa dei paesi dell’est. “Siamo impegnati nel sistema di sicurezza messo in campo dalla Prefettura di Roma e partecipiamo non soltanto da un unto di vista tecnico ma anche stando con i giovani provenienti da tutto il mondo”, spiega il Maggiore Roberto Martina, Comandante della Compagnia Carabinieri di Roma centro. La presenza delle forze europee è utile perché “rappresentano un punto di riferimento per i giovani che vedono uomini impegnati per la loro sicurezza provenienti dai loro paesi di origine”.