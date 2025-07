Gli Stati Uniti hanno dichiarato che stanno imponendo sanzioni ai funzionari dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) per il loro impegno nel portare Israele dinanzi ai tribunali internazionali. In un comunicato, il dipartimento di Stato afferma che le loro azioni “compromettono prospettive di pace“. I due organismi palestinesi vengono accusati di “aver avviato azioni per internazionalizzare il conflitto con Israele, attraverso la Corte penale internazionale e la Corte dell’Aja“.

Inoltre, per Washington, Olp e Anp sono colpevoli di “continuare a sostenere il terrorismo, con l’incitazione e la glorificazione della violenza, in particolare nei libri di testo, e di offrire pagamenti e benefici a terroristi palestinesi e alle loro famiglie”. Le sanzioni consistono nella negazione dei visti ai funzionari dei due organismi.