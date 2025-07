Sei persone sono state ricoverate per intossicazione alimentare da botulino a Cagliari. Tra loro ci sono anche un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14, trasportati in condizioni gravi negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato, dopo un’intossicazione da cibo probabilmente avvenuta durante la Fiesta Latina a Monserrato (Cagliari). Le persone coinvolte avrebbero infatti mangiato in un chiosco di street food e i carabinieri del Nas stanno indagando per individuare l’origine dell’intossicazione. L’undicenne, dopo un ricovero d’urgenza al Brotzu, è stato poi trasferito all’ospedale Gemelli di Roma in condizioni gravissime. La ragazzina di 14 anni e una donna di 62 sono invece sono ricoverate al Policlinico di Monserrato nel reparto di Rianimazione, dove sono tenute sotto osservazione. Ricoverato a Roma anche il padre del bambino di 11 anni, trasportato d’urgenza al Gemelli, e ci sono anche altri due adulti intossicati.

Tutti avrebbero mangiato nello stesso chiosco di street food durante la festa a Monserrato, tenuta dal 22 al 25 luglio: il periodo di incubazione del botulino è infatti di 5/7 giorni. Da quanto si apprende, all’attenzione degli specialisti del Nas ci sarebbe il cibo etnico e, in particolare, il condimento proveniente da alcune confezioni per la preparazione di particolari pietanze speziate. “Al momento non risultano altri casi e speriamo che le quattro persone intossicate si riprendano al più presto”, ha detto all’Ansa il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci. I carabinieri sono andati negli ospedali per parlare con gli intossicati e capire dove potrebbero aver mangiato la stessa pietanza.

“I casi di intossicazione riguardano esclusivamente i soggetti che hanno consumato alcuni cibi evidentemente contaminati, mentre altri soggetti che hanno ugualmente consumato i predetti cibi non hanno riscontrato alcun sintomo. Questo a significare che la contaminazione è stata estremamente circoscritta e limitata ai casi conosciuti. In ogni caso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha prontamente allertato tutti i soggetti interessati, così da circoscrivere l’evento”, ha precisato in una nota il Comune di Monserrato.