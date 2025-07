Nel corso della conferenza stampa, nella quale ha annunciato il via libera a Matteo Ricci come candidato presidente del centrosinistra alle Regionali nelle Marche, il leader del M5s Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha toccato anche il nodo delle alleanze nelle altre regioni, chiamate nei prossimi mesi al voto. E poi ha delineato l’azione politica 5 stelle in ottica nazionale. “Un’alleanza organica con Pd e Avs non è possibile” dichiara l’ex presidente del Consiglio. “C’è la nostra genuina, autentica determinazione a creare un’alternativa di governo perché questo governo è disastroso – ma sottolinea – dipende dai programmi. C’è un dialogo serio, leale, effettivo e quotidiano con i nostri potenziali alleati per consolidare un progetto purché sia serio”. E sui territori con Pd e Avs: “A volte ci siamo e a volte no – perché – ci sono, negli altri partiti, delle correnti e degli apparati che governano i territori e quindi non è assolutamente garantito che si possa riprodurre lo stesso formato di coalizione dappertutto – conclude Conte – dipende chi sono i signori delle tessere, dipende chi sono i compagni nel territorio con cui dovremmo andare insieme”