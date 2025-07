La pausa di riflessione è terminata. Il Movimento 5 Stelle conferma il sostegno al europarlamentare Pd Matteo Ricci come “candidato del campo progressista nelle Marche”. “Non ci sono ragioni, per quello che oggi sappiamo, per chiedere un passo indietro a Ricci – spiega il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, nella sede romana del M5s – abbiamo letto e riletto l’avviso di garanzia e possiamo riassumere come non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza che comprovino, allo stato ripeto, la consapevolezza di partecipare all’ipotesi accusatoria. Chiedere un passo indietro a Ricci sarebbe “un pericoloso precedente”. Conte poi spiega la linea del “nuovo corso” del Movimento rispetto alle vicende giudiziarie che toccano esponenti politici ma sottolinea più volte le differenze di comportamento con “questo governo e questa maggioranza”. L’ex sindaco di Pesaro, oggi candidato alle regionali, è indagato con altre 23 persone nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli” della procura di Pesaro.