“L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni, sveglia”: lo striscione per Gaza srotolato a Montecitorio da Bonelli e Fratoianni

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Avs, hanno esposto uno striscione da una finestra della facciata principale della Camera dei deputati. Sul manifesto si legge: “Gaza. L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni, sveglia”. “È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità – ha detto Fratoianni – ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, di fronte al genocidio, all’orrore, allo sterminio, alla deportazione, alla pulizia etnica, al cinismo insopportabile del criminale di guerra Netanyahu e di fronte all’inaccettabile silenzio della comunità internazionale, al doppio standard all’ipocrisia e alla complicità che ogni giorno diventa più pesante, siamo convinti che oggi tutto sia non solo legittimo, ma necessario”.