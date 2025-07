Sono in totale quindici gli indagati che avrebbero fatto parte della presunta 'banda di via Pattari' che rispondono a a vario titolo di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, intercettazioni illegali, falsificazione di comunicazioni informatiche, rivelazione di segreto, favoreggiamento ed estorsione.

Nove mesi dopo gli arresti e il disvelamento dell’esistenza di un gruppo di “spioni” specializzati ne reperire informazioni, dati e notizie anche da database pubblici, la Dda di Milano e la Dna hanno chiuso il primo filone della maxi inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize e su dossieraggi appunto con accessi abusivi in banche dati. L’atto di conclusione indagini dei pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro, che prelude alla richiesta di processo e con 202 capi di imputazione, è a carico di 15 persone, tra cui Enrico Pazzali, ritornato alla Fiera Milano con relative polemiche ed ex titolare dell’agenzia investigativa, di esperti informatici come Nunzio Samuele Calamucci e dell’imprenditore Lorenzo Sbraccia. L’ex superpoliziotto Carmine Gallo, tra gli arrestati il 25 ottobre, è morto a marzo.

Fra i destinatari dell’avviso firmato dal pubblico ministero Francesco De Tommasi e dal sostituto della Direzione nazionale antimafia, Antonello Ardituro, che hanno coordinato l’inchiesta del Nucleo investigativo carabinieri di Varese e Ros, ci sono anche Massimiliano Camponovo, il 38enne di Reggio Emilia, fornitore della società di business intelligence, Giulio Cornelli, gli investigatori privati Luca Cavicchi, Lorenzo Di Iulio, Daniele Rovini, Samuele Abbadessa, Mattia Coffetti, l’ex militare del Ros sedicente appartenente ai servizi segreti, Vincenzo Di Marzio. Inclusi nel provvedimento l’imprenditore Lorenzo Sbraccia, poi arrestato nel filone bis, il poliziotto Marco Malerba e il finanziere della Dia di Lecce, Giuliano Schiano, i presunti agenti infedeli delle forze dell’ordine attraverso cui Equalize avrebbe avuto accesso alle banche dati di Polizia, Gdf, fisco e Agenzia delle entrate.