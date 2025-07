Parigi si era smarcata dall'intesa di Bruxelles con gli Usa. Per il governo italiano invece è una decisione da sottoscrivere

“L’accordo lo ha fatto tutta l’Europa, quindi anche la Francia”. Ora di pranzo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani esce dalla sede di Forza Italia di San Lorenzo in Lucina per andare alla Farnesina e replica duro al governo francese secondo cui l’Unione Europea si sarebbe “sottomessa” agli Stati Uniti sui dazi al 15%. La risposta di Tajani al Fatto è chiara: il governo francese non può prendere le distanze dall’accordo con Trump perché Parigi è uno dei pilastri dell’Unione Europea, è il senso delle sue parole.

Poche ore prima era stato il primo ministro francese François Bayrou ad attaccare la Commissione Europea sull’accordo: “È un giorno buio quello in cui un’alleanza di persone libere, unite per affermare i loro valori e difendere i loro interessi, finisce per sottomettersi”, ha scritto Bayrou su X.

Una linea opposta rispetto a quella del governo italiano: la premier Giorgia Meloni lunedì da Addis Abeba ha definito i dazi al 15% “sostenibili” per l’Italia e il governo italiano domenica sera ha sostenuto l’accordo. Lunedì pomeriggio Tajani incontrerà le imprese alla Farnesina per capire l’impatto delle tariffe e studiare le prime contro misure.