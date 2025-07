Chi di Epstein ferisce, di Epstein perisce. Secondo quanto riportato dal quotidiano popolare britannico Daily Mail, anche Elon Musk sarebbe legato in qualche modo alla figura di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida nel 2019 nel carcere di New York, dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Il patron della Tesla, ed ex primo collaboratore di Donald Trump, lo stesso che ha innescato lo scandalo degli ultimi mesi, sostenendo che nei file secretati su Epstein ci fosse anche il nome del presidente statunitense, è nella lista dei cento personaggi legati al finanziere pedofilo di cui Ghislaine Maxwell – ex compagna e collaboratrice di Epstein, condannata a 20 anni per aver aiutato il finanziere ad abusare sessualmente di ragazze minorenni – ha parlato con il dipartimento di Giustizia.

Insieme al miliardario sarebbe menzionato anche il fratello Kimbal, “oltre ad altri personaggi importanti della Silicon Valley, leader mondiali, membri di famiglie reali e nomi famosi del mondo dello spettacolo“. Il giornale britannico non spiega, però, in che forma, o per quali relazioni, i due Musk rientrano in questa lista.