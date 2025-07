“Ecco come la fame distrugge il tuo corpo: nelle prime 6-24 ore, il livello di zucchero nel sangue cala. Il corpo brucia il glicogeno immagazzinato per sopravvivere. Dopo 1-3 giorni, il glicogeno è esaurito. Il grasso viene trasformato in chetoni per alimentare il cervello e il corpo entra in quello che chiamiamo ‘modalità di sopravvivenza’. Entro 3-5 giorni, i muscoli iniziano a deteriorarsi. Il corpo sacrifica i propri tessuti, persino il cuore, solo per sopravvivere. È a questo punto che i bambini smettono di piangere”. È la drammatica testimonianza di Mohammed Abu Mughaisib, vicecoordinatore medico di Medici senza Frontiere che si trova a Gaza. “Negli ultimi mesi sono sopravvissuto con un solo pasto al giorno. E negli ultimi giorni ho mangiato solo una volta ogni due giorni, non perché non potessi permettermelo, ma perché non c’è nulla da comprare e i mercati sono completamente vuoti. Ci prendiamo cura di pazienti che stanno morendo di fame mentre noi stessi stiamo iniziamo a soffrire la fame. Anche gli autisti delle ambulanze che trasportano i feriti e i pazienti stanno morendo di fame”