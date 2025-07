Scongiurato il rischio prescrizione per meno di due mesi. Gli ex manager si sono difesi durante il processo dicendo di essere stati vittima di estorsione. Per loro la condanna è di associazione a delinquere aggravata

Dopo quasi vent’anni di indagini e processi, il caso Chiquita Brands in Colombia ha ricevuto il primo storico verdetto. Sette ex dirigenti del colosso delle banane sono stati condannati a undici anni di prigione per associazione a delinquere. Lo ha deciso la giudice Diana Lucía Monsalve del Juzgado Sexto Penal di Antioquia all’interno del processo che vedeva imputati gli ex manager della multinazionale per i finanziamenti concessi ai paramilitari delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tra il 1997 e il 2004. Un episodio per il quale la compagnia aveva già patteggiato una multa di 25 milioni di dollari nel 2007 con le autorità americane, ma su cui la magistratura colombiana non aveva ancora avuto il tempo di esprimersi.

Con una sentenza di 172 pagine, la giudice Monsalve non ha solo scongiurato il rischio di prescrizione, prevista per il prossimo 17 settembre, ma ha cristallizzato una storia di sangue e tangenti risalente alla seconda metà degli anni Novanta. Le indagini erano iniziate nel febbraio 2008 a seguito della deposizione di Raúl Hasbún alias Pedro Bonito, ex comandante del Bloque Bananero delle AUC. Il quale aveva raccontato agli investigatori della Fiscalía che nell’aprile del 1997 i vertici di Chiquita erano stati convocati nella villa di Carlos Castaño, capo indiscusso delle AUC. Con Charles Keiser, responsabile della compagnia in Colombia, Castaño si sarebbe accordato per il pagamento da parte di Chiquita di tre centesimi di dollaro per ogni cassa di banane che l’azienda esportava dalla regione di Urabá. Territorio a confine tra Panama e la Colombia nel quale i paramilitari delle AUC avevano concentrato la maggior parte delle proprie truppe.

Il denaro veniva riscosso tramite appositi contratti di consulenza stipulati da Chiquita con le Convivir, cooperative di sicurezza privata controllate dallo stesso Hasbún che servivano a “schermare l’identità dei reali finanziatori delle AUC”. Una maxi tangente che, in base alle informazioni rivelate da questa multinazionale alle autorità americane, ammonterebbe a 1,7 milioni di dollari. Non è provato, invece, che i pagamenti siano proseguiti dopo il 2004, quando Banacol rilevò le attività di Chiquita in Colombia.

Secondo le indagini della Fiscalía, questa tassa venne poi estesa a tutti gli altri colossi delle banane presenti nella regione, tra cui Del Monte e Uniban. Aziende che gli ex comandanti paramilitari hanno più volte accusato di aver versato alle Convivir quasi 12 milioni di dollari nell’arco di sette anni.

Finanziamenti che i paramilitari utilizzarono per condurre una guerra sporca in Colombia contro la guerriglia delle Farc. Gli ex dirigenti di Chiquita si sono difesi nelle udienze del processo affermando di essere stati vittime di un’estorsione. Una tesi considerata “poco credibile” dalla giudice Monsalve, la quale sostiene la presenza di “un tacito accordo di collaborazione con i paramilitari”. Secondo le indagini della Fiscalìa, le piantagioni di Chiquita vennero sorvegliate da esponenti delle Convivir al fine di proibire gli scioperi dei braccianti e di segnalare alle AUC tutti i lavoratori collusi con la guerriglia. Nel periodo in cui arrivarono i finanziamenti delle grandi società bananere, sono più di tremila gli omicidi commessi dai paramilitari.

Oltre al denaro, secondo la sentenza, Chiquita mise a disposizione le proprie infrastrutture per i traffici illeciti delle AUC. Grazie all’imbarcadero della compagnia, i paramilitari importarono tremila fucili AK-47 e cinque milioni di proiettili acquistati da agenti corrotti della Policía Nacional de Nicaragua. “Il materiale bellico venne custodito nel hangar di Chiquita, dove i doganieri certificarono che il contenuto del container non erano armi, ma palline di plastica” – scrive la giudice. Un ulteriore elemento che rafforza l’ipotesi di un patto di reciproco vantaggio tra i paramilitari delle AUC e la multinazionale Chiquita. La difesa degli imputati ha già fatto sapere che presenterà ricorso.