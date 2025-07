Dopo le proteste in piazza in diverse città dell’Ucraina, il 24 luglio il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto fatto marcia indietro e ha presentato un nuovo disegno di legge orientato a ripristinare l’indipendenza delle agenzie anticorruzione del Paese. Solo due giorni prima, il parlamento aveva approvato e il presidente aveva firmato una controversa legge che di fatto ha privato l’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e della Procura specializzata anticorruzione (Sapo) della propria autonomia. Da subito, la popolazione ucraina è scesa in piazza in quelle che sono state le prime grandi proteste contro il governo dall’inizio dell’invasione russa nel 2022.

Finora durante la guerra il popolo ucraino aveva mostrato unità e solidarietà verso governo di Zelensky, ma con l’approvazione della legge del 22 luglio ha mostrato di essere ancora attento rispetto a ciò che accade nelle proprie istituzioni. Per due giorni migliaia di persone hanno protestato contro le limitazioni all’indipendenza delle agenzie anticorruzione. “Se non pone il veto, è come sputare in faccia a ogni madre, moglie e figlio che ha perso una persona cara al fronte. È calpestare la memoria di tutti coloro che sono morti per la nostra libertà, dignità e indipendenza”, ha detto uno dei manifestanti al Kiyv Independent, chiedendo che il presidente ponesse il veto sulla legge.

Le proteste su larga scala in tutta l’Ucraina hanno costretto le autorità a fare marcia indietro e, in una dichiarazione, Nabu ha affermato che entrambe le agenzie hanno partecipato alla preparazione della nuova legge e hanno esortato il parlamento ad adottare l’iniziativa del presidente nella sua interezza il prima possibile. Secondo l’agenzia anticorruzione ucraina, il nuovo disegno “ripristina tutti i poteri procedurali e le garanzie di indipendenza di Nabu e Sapo”. “Questo è il risultato di ucraini eccezionalmente incredibili che hanno dimostrato alle autorità negli ultimi giorni che non permetteranno che il loro futuro europeo venga distrutto”, si legge ancora nella dichiarazione. Ruslan Stefanchuk, il presidente della Verkhovna Rada, il parlamento unicamerale ucraino, ha affermato che il disegno verrà esaminato nella prossima sessione plenaria. Sebbene il parlamento sia ufficialmente in pausa fino alla fine di agosto, Stefanchuk ha sostenuto che la legge potrebbe essere presa in considerazione “molto prima di un mese”.

L’Unione europea ha accolto con favore la decisione di Zelensky di ripristinare l’indipendenza delle agenzie anticorruzione. Dopo l’approvazione della legge i vertici della Commissione, prima fra tutti la presidente Ursula von der Leyen, avevano espresso grandi preoccupazioni sul rispetto dello Stato di diritto in Ucraina, punto cardine dei negoziati per l’ingresso del Paese nell’Unione. Un portavoce dell’Ue ha dichiarato: “Forniamo un significativo sostegno finanziario all’Ucraina, a condizione che ciò avvenga in termini di progresso e trasparenza, riforma giudiziaria e governance democratica”. Questi punti sono infatti stati ribaditi dai leader europei con cui il presidente ucraino si è consultato durante la crisi.