Beve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca. È successo a Vittoria, nel Ragusano, dove un 24enne, accompagnato dall’avvocato Vincenza Forte, si è recato al comando dei Carabinieri per denunciare la Parmalat dopo aver trovato tre pezzi di vetro dentro una bottiglia di latte.

La denuncia – Il 24enne ha raccontato ai militari di aver acquistato, il 12 luglio scorso, in un supermercato, una confezione di latte Parmalat Zymil con scadenza il 18 agosto 2025. La bottiglia è stata aperta il 16 luglio e a bere il latte è stata la signora Laura, la madre del ragazzo. Dopo aver bevuto il primo sorso di latte – si legge nella denuncia – la donna si è trovata un pezzo di vetro in bocca e, fortunatamente, non lo ha ingerito. A quel punto i due hanno versato tutto il latte contenuto nella bottiglia trovando altri due pezzi di vetro. Dopo essersi consultato con l’avvocato, il 24enne ha sporto denuncia contro l’azienda riservandosi di costituirsi come parte civile.

“Abbiamo ritenuto di presentare denuncia contro la Parmalat Spa – spiega l’avvocato Forte -, perché riteniamo che quanto accaduto sia di una gravità assoluta. È stato solo un caso fortuito, infatti, che la signora non abbia ingerito il pezzo di vetro con conseguenze che potevano essere anche letali. Abbiamo chiesto quindi ai carabinieri del Comando di Vittoria e del Nas di indagare sull’accaduto facendo le verifiche del caso e controllando il lotto in questione per appurare che all’interno delle bottiglie non vi siano altri pezzi di vetro al fine di tutelare, in questo modo, anche gli altri clienti”.

La replica dell’azienda – L’azienda si dice dispiaciuta per l’accaduto e annuncia le dovute verifiche. “Parmalat – dicono dall’azienda – ha prontamente contattato il consumatore con alcune richieste di chiarimento per raccogliere le informazioni necessarie all’attivazione di una procedura di verifica. Ad oggi, si è ancora in attesa di ricevere tali informazioni, non disponendo allo stato di alcuna indicazione circa il lotto e la scadenza del prodotto. L’azienda evidenzia che il confezionamento del latte UHT Parmalat avviene nel pieno rispetto dei più alti standard di salute e sicurezza, in linee chiuse e asettiche, secondo rigorose procedure di controllo”.

La foto è di archivio