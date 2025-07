La fame di Gaza, centinaia di sfollati palestinesi in coda per un pasto caldo – Video

Ressa per il cibo a Gaza: i palestinesi sfollati si accalcano attorno alla mensa della carità a Gaza City, tenendo disperatamente le pentole in mano mentre aspettano di ricevere un pasto caldo e una porzione di cibo cotto. Crescono le critiche internazionali per la difficile situazione degli oltre due milioni di palestinesi a Gaza, dove più di cento organizzazioni umanitarie e per i diritti umani hanno denunciato la diffusione di una “fame di massa”.