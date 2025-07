La nuova copertina del Time dedicata a Giorgia Meloni: “Dove sta conducendo l’Europa”

Il Time dedica la copertina del nuovo numero alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Dove Giorgia Meloni sta conducendo l’Europa” è il titolo della rivista statunitense che pubblica il servizio frutto anche di un colloquio con la premier il 4 luglio a Palazzo Chigi. L’autore è Massimo Calabresi, capo dell’ufficio di Washington dello storico magazine di attualità politica ed economica. Nell’articolo viene ricostruita la carriera politica della leader di Fratelli d’Italia fino all’approdo alla presidenza del Consiglio. “È emersa come una delle figure più interessanti in Europa”, scrive l’autore.

Un colloquio in cui Meloni pone anche una domanda al giornalista: “C’è qualcosa del fascismo che la mia esperienza le ricorda, riguardo a ciò che sto facendo nel governo?”. La premier, si legge nell’articolo, sostiene che i suoi critici abbiano usato il suo passato di estrema destra come arma contro qualsiasi politica lei adotti. “Mi hanno accusata di ogni cosa possibile, dalla guerra in Ucraina alle persone che muoiono nel Mediterraneo. È semplicemente perché non hanno argomenti“, afferma. Ma gli attacchi la infastidiscono, viene sottolineato dal giornalista, e lei ci ritorna mentre passeggia per Palazzo Chigi. “Non sono razzista – dice -. Non sono omofoba. Non sono tutte le cose che hanno detto di me”. Da prima donna in Italia afferma che nella sua carriera ha “dovuto affrontare stereotipi ridicoli“, ma respinge i tentativi del governo di porvi rimedio o di correggere altre forme di discriminazione, che definisce “quote“.

Afferma di opporsi al globalismo “omogeneizzante”, ma sostiene l’integrazione europea. Alla domanda su quale tipo di nazionalismo sostenga, Meloni risponde che il suo è “principalmente un modo per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato”. Dichiara che la sua intenzione è quella di “ricostruire la nostra identità, ricostruire l’orgoglio, l’orgoglio di essere ciò che siamo, a qualsiasi costo”. Meloni, si legge ancora nell’articolo, sta costruendo un nuovo tipo di nazionalismo: populista, nativista e filo-occidentale, ma impegnato nelle alleanze europee e atlantiche. “Prima di tutto, dobbiamo difendere ciò che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà”, afferma la premier che torna anche sull’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca: “Lui è un combattente e io sono una combattente”.

Il servizio ripercorre anche fasi della gioventù di Meloni, con episodi della vita familiare su cui viene interpellata anche la sorella Arianna: sul padre che abbandonò la famiglia, afferma che “semplicemente a lui non importava di noi”. Viene raccontato anche l’episodio dell’incendio che distrusse la casa dove vivevano prima di trasferirsi alla Garbatella. Quel rogo “diede a Giorgia più coraggio, l’ha resa quella che è oggi”, sostiene la sorella. “Forse è per quello – sorride Giorgia Meloni nel colloquio con Time – che mi sono unita al Msi, per la fiamma“.