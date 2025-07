Otranto, 35enne muore nella sua auto parcheggiata sotto il sole mentre aspetta la moglie

Con lui c'era anche la figlia di tre anni. L'uomo sarebbe rimasto in auto per oltre 45 minuti

È morto mentre aspettava la moglie all’interno della sua auto parcheggiata sotto il sole. La vittima è un 35enne originario della Sierra Leone colto da un infarto mentre era in auto con la figlia di tre anni. Erano circa le 16 e stava aspettando in una zona assolata che sua moglie uscisse dall’albergo dove lavorava a Otranto. All’improvviso il 35enne si è sentito male e si è accasciato. Quando la moglie è uscita era già morto.

La donna ha chiamato subito i soccorsi: il personale del 118 ha provato a rianimarlo ma inutilmente. L’infarto potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature che, all’interno dell’auto, avrebbero toccato punte superiori ai 40 gradi. Secondo quanto ricostruito, il 35enne sarebbe rimasto in auto per oltre 45 minuti. I soccorritori hanno anche riscontrato un principio di disidratazione della bambina che, per questa ragione, è stata portata in ospedale.

Sale così a sei il numero delle vittime nelle ultime 48 ore in Puglia, tra le province di Lecce e Brindisi, per malori riconducibili al caldo estremo che da giorni sta stringendo in una morsa tutto il Sud. Martedì, mentre erano sulle spiagge del Salento, sono morti due turisti, un 81enne e un 69enne: il primo, di Ruvo di Puglia (Bari) è stato colpito da un malore nella marina di Nardò; il secondo, un croato, ha avuto un arresto cardiaco mentre stava facendo il bagno a Torre dell’Orso in compagnia della moglie. Tre persone in un giorno, invece, sono morte lunedì: un 79enne mentre nuotava nelle acque di Torre Lapillo; un 66enne che si è sentito male ed è deceduto poco dopo essersi tuffato a Savelletri, in provincia di Brindisi, e una ragazza di 19 anni di Modena, colta da un malore faceva il bagno con i genitori nella marina di Ugento.