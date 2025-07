Il centrocampista, dopo le vacanze in silenzio, scioglie ogni dubbio sulla sua permanenza in nerazzurro: dalla finale di Champions alle parole del capitano argentino, la fine di una telenovela

“Con Lautaro ci siamo parlati ed è tutto chiarito. Appena torna ci abbracceremo“. Alla fine è tornato il sereno in casa Inter. O meglio, dalle ultime parole di Hakan Calhanoglu sembra essere così. Il centrocampista turco, al centro di tantissime chiacchiere estive tra mercato, litigi e presunti malumori, è tornato ad Appiano Gentile per il raduno dei primi calciatori. Tutto il gruppo è poi atteso per sabato 26, data in cui la squadra tornerà a lavorare per la stagione 2025/26.

“Resto all’Inter e sono contento di restare qui”, ha poi ribadito il centrocampista turco. Di Calhanoglu si era parlato tanto nelle settimane precedenti: prima il Galatasaray, poi l’attacco in diretta tv di Lautaro Martinez confermato da Marotta, la mediazione dei dirigenti nerazzurri e il presunto inserimento del Fenerbahce. Il turco non aveva mai smentito le voci di cessione, aveva risposto sui social solo alle parole del suo capitano. Adesso le sue dichiarazioni a spegnere qualsiasi dubbio sulla sua permanenza o meno a Milano.

“Sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare a esserlo – ha continuato Calhanoglu – Non sono state vacanze facili, sono girate tante voci. Ma ho preferito non dire niente in queste settimane perché aspettavo di parlare al mio rientro e volevo che i tifosi sentissero la verità dalla mia voce”. Poi un’altra breve parentesi sul litigio con Lautaro Martinez: “Siamo dei professionisti, persone mature. Dopo la finale di Champions avevamo tutti la testa piena, ma adesso siamo più rilassati e guardiamo avanti. Adesso lui è in vacanza, ma quando tornerà lo abbracceremo”. Guardare avanti, anche in ottica possibile rinnovo: “Magari, vediamo. Il mio obiettivo è vincere qui“.

Dalla finale di Champions all’attacco di Lautaro: l’estate tormentata di Calhanoglu

“Unica nota positiva: ci sono tre settimane di vacanze prima di rivedersi”. Scrivevamo così l’1 luglio, nel periodo di massimo caos in casa Inter con il caso Lautaro-Calhanoglu. Tre settimane che probabilmente hanno permesso alle varie parti di riflettere a mente serena, di non giungere a conclusioni affrettate e di pensare al bene dell’Inter dopo settimane movimentate. Un’aria pesante, pesantissima, quella respirata nella Milano nerazzurra dalla sconfitta in finale di Champions League.

A rendere tutto più complicato è stato l’addio di Simone Inzaghi, anche quello molto chiacchierato. Da metà giugno le prime voci sulla possibile cessione di Calhanoglu, considerato tra i “sacrificabili” della nuova Inter. “Su di lui il Galatasaray, il calciatore vuole tornare a casa”. Poi Calhanoglu lascia il ritiro dell’Inter al Mondiale per Club per infortunio (con Frattesi) e nello spogliatoio si aprono le prime crepe fino al giorno dell’eliminazione per mano del Fluminense. Lautaro si presenta ai microfoni e dichiara: “Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via“. Boom. A sciogliere ogni dubbio sul destinatario è il presidente Beppe Marotta: “Parlava di Calhanoglu“.

Da lì, il finimondo. L’ambiente in casa Inter diventa sempre più complicato, la moglie del centrocampista prende le difese del marito con una storia Instagram e dopo circa un’ora arriva anche la risposta del turco. Pesantissima. “Ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo”. L’Inter sembra a un bivio, Chivu prova a fare da mediatore memore dei tanti anni da calciatore alle spalle e di spogliatoi difficili vissuti. Marotta smorza tutto (“lo aspettiamo in ritiro”, riferendosi a Calhanoglu) e oggi – finalmente – il turco ha detto la sua. Parole di circostanza o in casa Inter è davvero tornato il sereno? Da vedere. Adesso, però, a mente lucida e con le delusioni Champions e Mondiale per Club smaltite, si può riflettere, decidere con calma e contare fino a dieci prima di parlare davanti alle telecamere o scrivere un post social.