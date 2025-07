“Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via“. Non usa giri di parole Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club per 0-2 contro il Fluminense. Non fa nomi, ma nelle dichiarazioni a Dazn c’è leadership, c’è l’essenza dell’essere capitano fuori dal campo e c’è l’atteggiamento di chi vuole continuare a vincere in nerazzurro. “Voglio lottare per obiettivi importanti, questa è una maglia importante e questo deve essere il messaggio. Per rimanere in alto e portare trofei dobbiamo avere voglia, questo è il messaggio“, ha dichiarato l’attaccante argentino.

Il riferimento è ad Hakan Calhanoglu, le cui ultime voci lo vedono sempre più verso la Turchia anche (e soprattutto) per volontà sua. Il centrocampista turco vuole tornare a casa, con esattezza al Galatasaray. Anche se nel suo paese non ha mai giocato da professionista. E poi Lautaro ha proseguito, ribadendo ancora il concetto: “Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole rimanere, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Chi non vuole restare, arrivederci”.

Marotta conferma: “Immagino si riferisse a Calha, ne parleremo”

A confermare poi il soggetto in questione dello sfogo di Lautaro Martinez è stato Beppe Marotta, presidente dell’Inter che ha parlato così nel post Inter-Fluminense. “Forse si riferiva alla dinamica di Calhanoglu, la situazione verrà definita presto, con calma e lucidità. Ci parleremo per risolvere i problemi, il richiamo da parte di Lautaro trova condivisione nella società perché questo è lo spirito che ci può portare lontano”.

Calhanoglu, ma non solo. O meglio: il rimprovero di Lautaro Martinez aveva un bersaglio specifico, che era appunto il turco, ma probabilmente era anche un discorso generale. Secondo gli ultimi rumors sarebbero infatti diversi i calciatori che starebbero considerando l’ipotesi di andar via. Nello specifico, le voci di mercato più insistenti riguardano proprio Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi tra i tanti.

E se il primo, qualora dovesse andare via, tornerebbe con molta probabilità in Turchia, Frattesi ha diverse richieste anche dalla Serie A (Conte su tutti). Il tempismo delle parole di Lautaro è perfetto: oggi, 1 luglio, comincia ufficialmente il calciomercato. E non c’è tempo da perdere. Archiviato il Mondiale per Club, adesso qualche giorno di vacanza e poi si riparte. Ma solo con “chi vuole rimanere”. Parola del capitano nerazzurro.