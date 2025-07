“Alcune persone non ti sono fedeli. Lo sono solo quando hanno bisogno di te”. Si legge così nelle Instagram stories di Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan, dopo l’accaduto nel post Inter-Fluminense. “Quando i loro bisogni cambiano, lo stesso fa la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un cuore buono, Hakan. Le cose belle torneranno e si moltiplicheranno”, ha poi concluso la moglie del centrocampista turco. Nessun riferimento esplicito, ma visti gli ultimi accaduti, il bersaglio di Sinem Calhanoglu è Lautaro Martinez, che dopo l’eliminazione contro il Fluminense ha attaccato indirettamente il compagno di squadra di voler andare via.

“Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via. Ho visto cose che non mi sono piaciute”, aveva dichiarato Lautaro Martinez. Al centro della polemica tra i calciatori nerazzurri ci sarebbe la volontà di Calhanoglu di lasciare Milano per tornare a casa, in Turchia, al Galatasaray. Il centrocampista ex Milan e Bayer Leverkusen non ha partecipato al Mondiale per Club e prima dell’ottavo di finale contro il Fluminense, ha lasciato il ritiro tornando a Milano e poi partendo per le vacanze proprio in Turchia come si vede nell’account Instagram della moglie.

Atteggiamento che sembra non esser stato gradito da Lautaro Martinez. Tutto confermato poco dopo dal presidente Beppe Marotta: “Forse si riferiva alla dinamica di Calhanoglu, la situazione verrà definita presto, con calma e lucidità. Ci parleremo per risolvere i problemi, il richiamo da parte di Lautaro trova condivisione nella società perché questo è lo spirito che ci può portare lontano”. Da parte di Calhanoglu nessuna dichiarazione e nessuna frecciatina social, ma la storia Instagram della moglie è significativa.

Da capire adesso il futuro del regista turco, con l’opzione Galatasaray che sembra la più probabile. La volontà di Calhanoglu è chiara e Marotta ha dichiarato che si lavorerà per trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa.