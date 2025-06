“Inzaghi ha chiesto a Barella e Bastoni di seguirlo in Arabia”: i retroscena sui giorni pre-finale di Champions e le risposte dei calciatori

Simone Inzaghi ha proposto a Nicolò Barella e Alessandro Bastoni di seguirlo in Arabia Saudita, senza però incassare il sì dei due pilastri dell’Inter. Avrebbe invece avuto la disponibilità di Francesco Acerbi. Sono questi i retroscena sui giorni che precedono la finale di Champions League contro il PSG riportati da diverse testate, tra cui Repubblica e il Corriere dello Sport. Secondo queste ricostruzioni, la trattativa tra il tecnico piacentino e l’Al Hilal era nel vivo da tempo e Inzaghi avrebbe deciso di accettare la proposta saudita già diversi giorni prima della finalissima di Monaco, terminata in tragedia. Il 25 maggio, infatti, in Arabia erano sicuri: “Inzaghi dirà all’Inter che andrà all’Al Hilal”. Detto, fatto.

Decisione che poi è stata confermata dall’incontro svolto dallo stesso Inzaghi con i vertici dirigenziali. Ma oltre all’allenatore c’è di più: Inzaghi, nei giorni precedenti all’atto conclusivo di Champions League, avrebbe confessato ad alcuni fedelissimi, tra cui Barella, Bastoni e Acerbi, la sua decisione di andare, ma soprattutto avrebbe chiesto agli stessi di seguirlo. Difficile pensare adesso che – soprattutto per questioni anagrafiche – calciatori come Barella e Bastoni (rispettivamente classe 1997 e 1999) possano accettare l’Arabia Saudita. Più fattibile invece la pista Acerbi: il calciatore, che a febbraio ha compiuto 37 anni, è ormai a fine carriera. Un suo eventuale addio permetterebbe all’Inter di liberarsi dell’ingaggio e allo stesso difensore di ottenere un altro oneroso contratto.

Anche se alla fine pare che tra Inzaghi e l’Inter ci sia stato un addio cordiale e senza tensioni. Nel suo incontro con il presidente Beppe Marotta, il tecnico avrebbe promesso di non fare la corte ai calciatori della rosa nerazzurra per convincerli a seguirlo in Arabia. Il caso quindi sembrerebbe chiuso. Anche se i retroscena di oggi potrebbero svelare un clima quanto meno particolare in casa Inter proprio nei giorni che hanno preceduto la finale di Champions, poi persa 5 a 0 contro il Psg.

Inzaghi, oggi la firma con l’Al Hilal

Simone Inzaghi intanto è pronto a cominciare la sua avventura all’Al Hilal. L’ormai ex allenatore dell’Inter incontrerà il presidente saudita e firmerà il suo contratto: un biennale da 27 milioni di euro a stagione con opzione per una terza. Poi andrà in Arabia, prima di partire per gli Usa per prepararsi al Mondiale per Club, con il debutto già fissato per il 18 giugno contro il Real Madrid.