Hakan Calhanoglu non è più un intoccabile. Il Galatasaray lo sa e adesso fa sul serio. Con l’arrivo di Cristian Chivu (impegnato già a lavorare in campo al Mondiale per club), le gerarchie in casa Inter potrebbero cambiare soprattutto a centrocampo, con Frattesi che reclama più spazio e la suggestione Susic, appena arrivato. Precisiamo: Calhanoglu è ancora il regista titolare della squadra nerazzurra, ma – a differenza della scorsa estate, quando le avances del Bayern Monaco furono respinte – con un’offerta giusta potrebbe partire.

Quattro motivi per cui l’Inter può rinunciare a Calhanoglu

Ma cosa è cambiato a distanza di un anno? Tanto, ma andiamo per gradi. In primis, il cambio in panchina. Simone Inzaghi ne aveva fatto un pilastro del suo gioco, “inventandolo” regista e sacrificando Brozovic. Chivu potrebbe decidere di farne a meno. Poi l’età: a 31 anni si potrebbe iniziare a valutare di cambiare aria e magari tornare a casa, in Turchia. E ancora la valutazione: l’Inter deve sacrificare qualcuno e per rapporto età/prezzo Calhanoglu è probabilmente il migliore, visto che è valutato sui 30 milioni. Ultimi – ma non per importanza – gli infortuni. Mai Calhanoglu in carriera ne aveva avuti così tanti (cinque totali), mai aveva saltato tutte queste partite in stagione (17).

Motivo per cui l’Inter ha fissato il prezzo. 30 milioni, trattabili. Magari 25 più bonus? O 25 totali? Questo è da vedere, ma certo è che Calhanoglu non è più intoccabile, nonostante il valore del calciatore non si discuta. Il Galatasaray vuole aumentare il proprio appeal anche in campo europeo e – come riporta Tuttosport – dopo Leroy Sané dal Bayern, l’idea è adesso riportare in Turchia Hakan Calhanoglu. Magari convincendolo con un’offerta irrinunciabile (10 milioni annui).

I possibili sostituti

La possibile cessione di Calhanoglu non è comunque una novità assoluta. Da mesi, ormai, parlando di calciatori da “sacrificare” per i nerazzurri, il suo è un nome ricorrente tra i vari quotidiani. Per questo motivo l’Inter non arriverà impreparata all’eventuale cessione. Regista per regista, i nerazzurri penserebbero a uno tra Nicolò Rovella, Samuele Ricci e Adrien Bernabé. Chivu potrebbe anche scegliere di non sostituirlo con uno con caratteristiche simili, ma aggiungendo muscoli, fisicità e dinamismo. Un nome? Mandela Keita, classe 2002 che Chivu ha valorizzato al Parma e che potrebbe rientrare nei discorsi relativi a Bonny e Leoni.