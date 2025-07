Il malore mentre la giovane era in mare coi genitori, inutili i soccorsi

Una turista di 19 anni è morta a Marina di Ugento, in provincia di Lecce, dove era in vacanza. Ad esserle fatale un malore improvviso durante il bagno, anche se la dinamica esatta del decesso è ancora da accertare. Secondo le prime notizie la giovane, che soffriva di alcuni problemi di salute, si trovava in acqua con i genitori, a pochi metri dal campeggio “Riva di Ugento”. Inutili i soccorsi del personale della struttura e del 118 arrivato poco dopo. Sul posto è intervenuta anche la polizia.