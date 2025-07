La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana. Lo ha fatto sapere a Politico la portavoce Karoline Leavitt. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione del quotidiano di una lettera oscena che il tycoon avrebbe invitato a Jeffrey Epstein nel 2003, per la quale Trump ha intentato una causa da almeno 10 miliardi di dollari contro il Wsj con l’accusa di calunnia e diffamazione.

“Come confermato dalla corte d’appello, al Wall Street Journal o a qualsiasi altra testata giornalistica non è garantito un accesso speciale per coprire il presidente Trump nello Studio Ovale, a bordo dell’Air Force One e nei suoi spazi di lavoro privati”, ha spiegato Leavitt in una nota. “A causa della condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal non sarà tra i tredici organi di stampa a bordo. Ogni testata giornalistica al mondo desidera coprire il presidente Trump e la Casa Bianca ha adottato misure significative per includere quante più voci possibile”.

Dall’inizio del suo secondo mandato, l’amministrazione Trump ha cambiato il modo in cui vengono selezionati i giornalisti che seguono il presidente Usa nelle sue uscite pubbliche. Per evitare ingerenze governative, dalla sua istituzione, era stata la White House Correspondents’ Association (Whca), l’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, a individuare le testate, ma il tycoon ha cambiato totalmente approccio: la possibilità di accompagnare il presidente è un “privilegio concesso alla stampa” dal presidente, “non un diritto”. È quindi proprio la stessa Casa Bianca a scegliere i giornalisti a seguito del presidente, privilegiando le testate favorevoli o comunque accomodanti con Trump.

“Questo tentativo della Casa Bianca di punire un organo di stampa la cui copertura non è gradita è profondamente preoccupante e viola il Primo Emendamento“, ha detto Weijia Jiang, presidente della Whca. “Le ritorsioni del governo contro le testate giornalistiche basate sul contenuto dei loro reportage dovrebbero preoccupare tutti coloro che hanno a cuore la libertà di parola e l’indipendenza dei media. Esortiamo vivamente la Casa Bianca a ripristinare la precedente posizione del Wall Street Journal, sia nel pool che a bordo dell’Air Force One, in vista del prossimo viaggio del presidente in Scozia. La Whca è pronta a collaborare con l’amministrazione per trovare una rapida soluzione”, ha aggiunto Jiang.

Anche il New York Times è intervenuto a difesa del Wsj. Un portavoce del giornale ha dichiarato che le azioni della Casa Bianca rappresentano “una semplice ritorsione da parte di un presidente nei confronti di un’organizzazione giornalistica che fa un’informazione che non gli piace”, avvertendo che “tali azioni privano gli americani di informazioni su come opera il loro governo”. Secondo il Nyt, questa esclusione di una delle principali organizzazioni giornalistiche statunitensi dal coprire la carica più alta del Paese “è un attacco ai principi costituzionali fondamentali che sostengono la libertà di parola e la libertà di stampa“. “Gli americani, a prescindere dal partito, meritano di conoscere e comprendere le azioni del presidente, e i giornalisti svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere questo interesse pubblico”, ha aggiunto il portavoce del New York Times.