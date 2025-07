La polizia belga ha fermato e interrogato due militari israeliani che si trovavano al festival di musica elettronica Tomorrowland, nel comune di Bloom. I due sono stati rilasciati poco dopo, ma la procura belga ha confermato l’avvio di un’un’indagine penale nei confronti dei soldati: le accuse riguardano crimini di guerra, genocidio, attacchi contro i civili, torture, sfollamenti forzati nella Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in Europa. E la mossa potrebbe costituire un precedente, soprattutto in quei Paesi come il Belgio, che considera l’offensiva israeliana a Gaza già ampiamente in violazione del diritto internazionale e umanitario.

La denuncia contro i due soldati, che fanno parte della brigata Givati, è stata presentata dalle organizzazioni non governative Hind Rajab Foundation e dal Global Legal Action Network (Glan), con sede a Bruxelles e a Londra. Secondo le due ong, che da mesi lavorano per raccogliere le prove dei massacri dell’Idf a danno dei civili palestinesi, i soldati si sono macchiati di gravi violazioni del diritto internazionale, compiendo attacchi indiscriminati, ricorrendo all’uso della tortura e del trasferimento forzato della popolazione. Leggi Anche Gaza, i giornalisti dell’Afp: “I nostri colleghi non lavorano più per la fame. Ci rifiutiamo di vederli morire così” Leggi articolo

Domenica i due militari si sono recati in provincia di Anversa, al Tomorrowland, tra i più importanti festival di musica elettronica al mondo. Lì non si sono limitati ad ascoltare musica e ballare: hanno esposto la bandiera della loro brigata. La polizia li ha fermati. La procura ha spiegato di poter procedere grazie all’articolo 14/10 del codice di procedura penale, entrato in vigore nell’aprile 2024, che consente alla giustizia belga di indagare per crimini internazionali, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione Onu contro la tortura. L’Associazione Eja, che rappresenta diverse comunità ebraiche in Europa e ha sede a Bruxelles, non ha fatto mancare la sua “profonda preoccupazione”, affermando che i due militari “stavano svolgendo i loro legittimi doveri di difesa del Paese“.