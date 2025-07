Trump chiama, Coca-Cola risponde. L’azienda della celebre bibita lancerà in autunno una versione dolcificata con lo zucchero di canna, lo riporta la Cnn. Il tycoon aveva detto di aver chiesto un’alternativa allo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio attualmente utilizzato, e il Ceo James Quincey conferma, specificando che, per quanto la produzione di zucchero di canna negli Stati Uniti sia inferiore al consumo, Coca-Cola “ne ha a sufficienza. Con il tempo, se ci sarà più domanda, pianteranno più ettari ma siamo fiduciosi che l’approvvigionamento non sarà un problema”, e ha aggiunto che l’entusiasmo e i suggerimenti di Trump, grande consumatore di Diet Coke, sono stati determinanti nella scelta. La lotta allo sciroppo di mai era stata lanciata dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., che lo aveva definito una “formula per renderti obeso e diabetico”. Ma gli esperti non sono d’accordo sulla riduzione dei rischi che porterebbe il cambiamento: “Per rendere più sana la catena alimentare statunitense, l’amministrazione Trump dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dello zucchero, non su zuccheri diversi“, ha dichiarato alla Cnn Eva Greenthal, ricercatrice del Center for science in the public interest, organizzazione no-profit per la difesa dei consumatori.

C’è da considerare però l’aspetto economico: a oggi la legislazione statunitense concede consistenti sussidi agricoli ai produttori di mais, cosa che lo rende più conveniente rispetto allo zucchero. La Corn refiners association aveva subito alzato gli scudi davanti alla proposta, dichiarando che “sostituire lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con lo zucchero di canna non ha alcun senso e costerebbe migliaia di posti di lavoro nel settore manifatturiero americano”. Secondo l’associazione il passaggio di Coca-Cola all’utilizzo di zucchero di canna potrebbe avere enormi ripercussioni commerciali sul mercato statunitense delle bevande analcoliche, che vale 285 miliardi di dollari. Ma il Ceo di Coca-Cola tranquillizza gli imprenditori: “La ricetta principale della Coca-Cola non cambierà. Continueremo a usare molto dello sciroppo di mais che utilizziamo ora. Questa variazione è pensata per integrare la gamma dei prodotti principali e offrire una scelta più ampia per ogni occasione e preferenza”.