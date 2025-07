Contestazioni e proteste davanti Palazzo Marino a Milano, in concomitanza con il consiglio comunale in cui il sindaco Beppe Sala ha riferito la sua posizione sull’inchiesta che lo vede indagato per lo scandalo sull’urbanistica. Potere al Popolo, Usb, Cambiare Rotta e altri movimenti hanno organizzato un presidio fuori per chiedere le dimissioni della giunta. Nel momento in cui i manifestanti hanno tentato di entrare nel palazzo comunale per assistere alla seduta si sono verificate tensioni con la polizia. L’ingresso al comune è stato negato e ci sono stati alcuni tafferugli. I manifestanti hanno poi continuatola loro manifestazione in piazza della Scala