Incendio su un traghetto in Indonesia: passeggeri si buttano in mare, tre morti. Il video dell’imbarcazione in fiamme

Il video mostra lo spaventoso incendio che ha coinvolto un traghetto, domenica 20 luglio, al largo dell’isola di Sulawesi, in Indonesia, provocando la morte di tre persone, tra cui una donna incinta. A quanto si apprende, sono state tratte in salvo circa 500 persone, anche se i passeggeri registrati sono stati soltanto 280 (l’imbarcazione può trasportare fino a 600 persone). Secondo quanto riportato dalla guardia costiera indonesiano, il traghetto è partito dal porto di Melonguane ed era diretto a Manado. A prendere fuoco è stata la poppa: le cause sono ancora da chiarire.