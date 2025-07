Era conosciuto per aver scoperto i geni che regolano il corretto sviluppo dell’organismo umano e per la sua attività di divulgatore

Domenica, a 84 anni, è morto a Milano il genetista Edoardo Boncinelli, conosciuto per avere scoperto alcuni geni che regolano il corretto sviluppo dell’organismo umano e per la sua attività di divulgatore. Ne hanno dato notizia i familiari e gli amici. Autore di diversi libri, Boncinelli era nato nel 1941 a Rodi e si era laureato in fisica all’Università di Firenze. Aveva iniziato a lavorare all’Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, dove era rimasto per più di vent’anni, e dove aveva fatto la sua più importante scoperta: i geni-architetto. Scoperti nel 1985 insieme ad alcuni suoi collaboratori, i geni-architetto, che progettano e controllano il corretto sviluppo del corpo umano, sono considerati una delle scoperte più importanti per la biologia di questo secolo.

Nel 1992 si era poi trasferito a Milano, dove aveva diretto il laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto scientifico universitario San Raffaele e il Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del Cnr. Aveva anche insegnato sia presso le facoltà di scienze e di medicina e chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, sia presso la facoltà di filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Era anche un collaboratore del Corriere della Sera e della rivista Le Scienze, grazie alla sua rubrica “Appunti di laboratorio”, e nel 2016 aveva ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in Scienze Filosofiche all’Università di Palermo. Oltre all’attività di ricerca scientifica, Boncinelli aveva intrapreso una brillante carriera come saggista e divulgatore scientifico. Tra i suoi libri si ricorda ad esempio “L’anima della tecnica“, del 2006, che aveva vinto il premio letterario Merck Serono, dedicato a saggi e romanzi che rendono la cultura scientifica accessibile anche ai meno esperti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso “cordoglio” per la scomparsa di Boncinelli, definendolo un “genetista insigne” che con i suoi studi “ha contribuito in modo sostanziale alle cognizioni sulla genetica del corpo umano”.