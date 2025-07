Era da quattro anni che non usciva da quella casa, che era la sua. Circondata dal filo spinato, senza acqua calda né riscaldamento e con il cibo razionato. E a salvarlo lo scorso novembre è stato un lancio di oggetti nel cortile, segnalato dai vicini: una volta che la volante della polizia è arrivata sul posto lo ha trovato in stato confusionale e di abbandono. Un uomo di 40 anni, in condizioni di fragilità psicologica, è stato tenuto prigioniero nella sua casa dalla ex compagna e da tre complici che gli hanno sottratto centinaia di migliaia di euro e volevano impossessarsi del suo patrimonio. Gli agenti della Squadra mobile di Pavia e del Commissariato di Vigevano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei loro confronti – due donne e due uomini, di cui una residente in Calabria – con l’accusa di sequestro di persona, abbandono, circonvenzione di incapace e truffa aggravata. Per loro divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Il ritrovamento e la liberazione dell’uomo, bisognoso di cure, sono arrivate al termine di una indagine partita dalla segnalazione dei vicini di casa che avevano lamentato il lancio di oggetti nei loro cortili. Quando la volante è giunta sul posto, l’uomo, in evidente stato confusionale, ha chiesto aiuto. Soccorso, è stato portato nell’ospedale di Vigevano.