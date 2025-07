Mascherati, armati di spranghe di metallo e molotov, si sono lanciati all’attacco delle macchine e della polizia su un’autostrada della Francia. C’è una serie di bande dietro gli assalti che la notte scorsa hanno portato a scontri con la polizia a Limoges, nella Francia centrale. La guerriglia ha causato 10 feriti tra gli agenti.

Per indagare su un veicolo rubato in fiamme – spiega Le Figaro – gli agenti di polizia sarebbero caduti in un’imboscata nel delicato quartiere di Val de l’Aurence. Andati avanti per oltre 3 ore, i disordini si sono spostati lungo l’autostrada RN141 che conduce ad Angouleme. Le bande hanno cercato di bloccarla, colpendo anche delle auto e alzando barricate. “È stato un inferno”, ha detto ha rivelato un poliziotto.

“C’erano tra 100 e 150 individui mascherati, armati di molotov, fuochi d’artificio, pietre, spranghe di ferro e mazze da baseball”, ha raccontato il leader del sindacato della polizia locale Laurent Nadeau. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni e granate stordenti per il controllo della folla.