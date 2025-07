La procura ha disposto, come richiesto nell'esposto, il sequestro della cartella clinica e i magistrati di Avezzano sentiranno il personale medico che hanno avuto in cura la donna.

Omicidio colposo. È stato aperto un fascicolo di inchiesta dalla procura di Avezzano per la morte di Antonella Mettini, 75 anni, deceduta nell’ospedale della città abruzzese il 9 luglio. La donna, entrata in ospedale per un lieve ictus, è morta per una sepsi come denunciato dal figlio, Francesco Capozza. La procura ha disposto, come richiesto nell’esposto, il sequestro della cartella clinica e i magistrati di Avezzano sentiranno il personale medico che hanno avuto in cura la donna.

La donna il 25 giugno era stata colta da un malore mentre si trovava a Tagliacozzo, era stata subito trasferita all’ospedale della vicina Avezzano per un’ischemia cerebrale definita appunto “lieve”. Secondo la denuncia, dopo 48 ore in barella al Pronto Soccorso era stata trasferita nel reparto di Geriatria, dove è iniziato il peggioramento graduale e inspiegato fino alla comunicazione del 9 luglio che parlava di una “grave infezione in corso e una megalocardia“. Quello stesso giorno il decesso. La pm titolare del fascicolo è Marianna Proietti che nelle prossime sentirà il personale medico e sanitario di geriatria.