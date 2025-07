“La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”. Si è svolta martedì sera una manifestazione contro il presidente Claudio Lotito da parte dei tifosi della Lazio. Al corteo, che ha attraversato via dei Fori Imperiali, hanno partecipato alcune migliaia di persone. Cori e striscioni contro il senatore di Forza Italia. I tifosi biancocelesti che hanno partecipato alla manifestazione hanno chiesto, infatti, che Lotito lasci la presidenza, accusandolo di una gestione societaria inappropriata nel corso di questi anni: “In questi 21 anni Lotito ha fatto di tutto per non farsi stimare. Siamo arrivati a un punto di non ritorno – dice un tifoso, intervistato da LaPresse – la gestione è scellerata indipendentemente dalla situazione economica. Lotito non doveva semplicemente ‘cacciare più soldi, doveva fare le cose semplici e lineari”.

Una delegazione è successivamente anche salita in Campidoglio per un incontro istituzionale con i rappresentanti del Comune sul tema dello stadio Flaminio: ai tifosi è stato illustrato il quadro della situazione. Nel corso della manifestazione si sono registrati anche alcuni cori di matrice fascista. Tra i motivi principali della protesta c’è la gestione del mercato e in generale della società nel corso di questi anni. In questa sessione estiva infatti è stato disposto il blocco mercato per il club biancoceleste per aver “sforato” i tre parametri della regola Noif che controlla i bilanci delle società sportive. Non è la prima volta che i tifosi della Lazio manifestano il proprio disappunto nei confronti di Claudio Lotito, che proprio pochi giorni fa era stato ricoverato in ospedale.