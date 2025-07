In questo modo, l'attuale gestore, la Fondazione Franco Fossati, vorrebbe assicurarsi la possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione dello stesso spazio che ha in concessione

Il Museo del Fumetto sta valutando di offrire al Comune di Milano 135 tavole originali dei supereroi Marvel per vedersi estinto il debito rimanente per l’utilizzo degli spazi di viale Campania. Si tratta di una cifra di poco superiore ai 160mila euro e, in questo modo, l’attuale gestore, la Fondazione Franco Fossati, vorrebbe assicurarsi la possibilità di partecipare al bando per l’assegnazione dello stesso spazio.

L’idea nasce da una proposta illustrata lunedì in commissione cultura di Palazzo Marino da Domenico Piraina, direttore del settore cultura. La possibile soluzione sfrutterebbe un istituto previsto dal diritto civile, “prestazione in luogo dell’adempimento”, che permette di liberarsi da un’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente prevista. Secondo alcuni quotidiani locali, la Fondazione Fossati ha già disposto una perizia per valutare il valore delle tavole e gli esperti del Comune le hanno già visionate.

Nel frattempo, la Fondazione continua a sgomberare gli spazi in concessione che devono essere liberati entro fine luglio: il WOW Museo del Fumetto dovrà infatti aspettare il bando, parteciparvi e attendere l’esito per riprendere la sua attività. Fino ad allora, l’esposizione non sarà accessibile e potrebbe anche trasferirsi. Il direttore Luigi Bona, rimane ottimista e altre città si sono offerte di ospitare il museo.