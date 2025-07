Inchiesta immobiliare Milano: trovati 120mila euro in contanti in una cassetta bancaria di Bezziccheri

Aveva 120mila euro in contanti in una cassetta di sicurezza bancaria, Andrea Bezziccheri, l’imprenditore di Bluestone, coinvolto nell’inchiesta della procura di Milano su corruzione e speculazione immobiliare nel capoluogo lombardo. I finanzieri hanno rintracciato e sequestrato l’ingente somma nel corso della perquisizione ordinata dai magistrati, che hanno chiesto al giudice di arrestarlo insieme all’assessore Giancarlo Tancredi, al boss di Coima Manfredi Catella e ad altre 3 persone.

Bezziccheri, già coinvolto e uscito pulito da altre inchieste negli anni addietro, è indagato o imputato anche altri filoni dell’indagine sull’urbanistica milanese. Il suo nome compare infatti nelle inchieste sulle Park Tower di via Crescenzago 105 e sul palazzo nel cortile Hidden Garden di piazza Aspromonte. Secondo la ricostruzione dei pubblici la Egidio Holding, che detiene in pegno le quote di Bluestone di Bezziccheri, ha disposto tra il 2019 e il 2024 consulenze per 279.136 euro all’architetto Alessandro Scandurra – all’epoca membro della commissione Paesaggio del Comune di Milano – mentre la società aveva al vaglio della commissione tre diversi progetti immobiliari a Milano, oltre a Hidden Garden e Park Tower: Salomone 77, Grazioli 59 ed East Town nel quartiere Lambrate tra via Folli e via Sbodio.

Uno schema, quello di pagare consulenze agli architetti del Comune, che avrebbe finito per generare un piano regolatore “ombra”. Si è inoltre saputo che gli investigatori, durante le acquisizioni in Comune, hanno preso documenti riguardanti quasi un’altra trentina di progetti immobiliari, oltre a quelli già finiti al centro dei vari filoni di indagine. Con questo spezzone degli accertamenti, la procura è risalita fino ai massimi livelli di Palazzo Marino, arrivando al cuore della giunta Sala. Tra le altre cose, si legge nel decreto di perquisizione che – ad avviso dei pubblici ministeri – c’era “sintonia” tra l’assessore indagato e Sala per “portare avanti le relazioni con gli immobiliaristi”.