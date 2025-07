La stanchezza è spesso stato un tema nelle conferenze stampa di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ex allenatore nerazzurro, comprensibilmente, ha spesso sottolineato la fatica dei suoi, arrivati in questa stagione in fondo in tutte le competizioni. Ma se in Italia riposare è più complicato, in Arabia Saudita l’allenatore piacentino ha “esaudito” il desiderio, rinunciando a una competizione e permettendo ai calciatori in rosa di recuperare energie.

L’Al Hilal infatti non parteciperà alla Supercoppa araba prevista a Hong Kong dal 19 al 23 agosto. La rinuncia è stata formalizzata con una lettera alla federazione firmata da tutti i calciatori. Il motivo? “Siamo stanchi, vogliamo riposare”. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, la decisione è motivata dall’eccessiva fatica accumulata dal gruppo squadra, reduce anche dalla partecipazione al Mondiale per Club (con eliminazione ai quarti contro la Fluminense, dopo l’impresa contro il Manchester City).

Sanzione in arrivo per l’Al Hilal

A questo punto è molto probabile che l’Al Hilal riceva una sanzione dalla federazione per aver rinunciato a una competizione ufficiale. Probabilmente, però, pagare una multa è l’ultimo dei problemi per una squadra che negli ultimi tre anni ha speso oltre 500 milioni di euro sul mercato, pescando diverse volte dai top club europei. Oltre due mesi di riposo per l’Al Hilal, che in attesa del campionato, tornerà in campo il 20 settembre nel primo turno della King Cup contro l’Al Adalah. Ci sarà tempo e modo per Inzaghi per iniziare a lavorare sui propri principi e provare a portare la propria mentalità anche in Arabia Saudita.