Il ragazzo è stato condannato per concorso anomalo in omicidio. La pena è stata ridotta di 5 mesi rispetto al secondo appello dello scorso anno

Gabriele Natale Hjorth è stato condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019, Lo ha stabilito la Seconda Corte di Assise di Appello di Roma, riducendo di cinque mesi la precedente condanna. La sentenza arriva dopo l’appello ter, disposto lo scorso 12 marzo dalla Corte di Cassazione. Nell’appello bis Hjorth era stato condannato a 11 anni e 4 mesi, condanna già notevolmente ridotta rispetto al primo appello, che aveva sentenziato 22 anni.

La prima sentenza era stata annullata chiedendo di rivalutare la resistenza a pubblico ufficiale e l’aggravante connessa all’omicidio “contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”. La motivazione era stata riconnessa alla possibilità che i due ragazzi, americani, non avessero compreso di aver davanti un carabiniere. In mancanza di questa certezza, dunque, la pena era stata ricalcolata nel secondo appello, al termine del quale però la Suprema Corte aveva confermato la responsabilità penale di Hjorth. Il ragazzo, che era in aula durante della lettura del dispositivo, al momento si trova ai domiciliari col braccialetto a Fregene, a casa della nonna.

Durante la requisitoria, lo scorso 29 maggio, il procuratore generale aveva spiegato che la nuova pena sarebbe stata “poco più bassa di quella comminata nell’Appello bis. Una pena che resta decisamente bassa per un fatto come questo”. Hjorth era stato accusato insieme a Finnegan Lee Elder, condannato a quindici anni e due mesi come esecutore materiale. Tuttavia, aveva precisato in udienza il pg, il ruolo dell’altro ragazzo non era stato marginale: “Natale è il protagonista negativo di questa vicenda, un protagonista criminale: è lui che cerca la droga, è lui che fa la proposta estorsiva, è lui che perlustra il luogo dell’incontro. È perfettamente consapevole che Elder ha con sé un coltello con una lama di 18 centimetri”, dati che hanno portato alla condanna di Hjorth per concorso anomalo in omicidio.