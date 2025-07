Quindici persone sono state soccorse a Vicenza a causa di una intossicazione da cloro dopo aver trascorso la mattinata in piscina. Di questi, almeno sei bambini tra i 7 e i 10 anni che partecipavano a una gita di un centro estivo. Bruciore a occhi e vie respiratorie, tosse, irritazione congiuntivale, sono questi i sintomi che hanno fatto scattare l’allarme in una struttura del quartiere di San Pio X.

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un errore umano, anche se inizialmente si era temuta una fuoriuscita di cloro dagli impianti o addirittura lo scoppio di una bombola. Gli intossicati sono stati soccorsi da una ambulanza del Suem 118 e un’automedica arrivate sul posto e trasportati in pronto soccorso per essere monitorati in via precauzionale. Allertati anche i vigili del fuoco con il Nucleo specializzato in contaminazioni e una pattuglia della Polizia di Stato.

“L’Ulss Berica, che ringrazio per la tempestività e professionalità ha subito attivato tutte le procedure necessarie e ci ha comunicato che le 15 persone coinvolte, trasportate al Pronto Soccorso del San Bortolo, non presentano sintomi significativi”, ha spiegato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha seguito l’accaduto con l’assessora alla Sanità Manuela Lanzarin. A inizio giugno era successo un episodio simile a Roma, in zona Borghesiana, dove cinque bambini, di cui uno in gravissime condizioni, erano stati ricoverati per un malore legato all’inalazione di cloro.