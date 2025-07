Separazione carriere, al Senato manca il numero legale per quattro volte in una sola mattinata: seduta sospesa

È mancato per ben quattro volte nell’arco di una sola mattinata il numero legale di presenze nell’Aula del Senato durante l’esame del dddl costituzionale sulla separazione delle carriere. Dopo le verifiche chieste dalle opposizioni, in tutte le occasioni il dibattito è stato sospeso per qualche minuto dal vicepresidente di turno: la prima volta è successo alle 9:45, la seconda alle 11:40, la terza alle 13 e la quarta di nuovo intorno alle 13.20, dopo soli sei minuti dalla ripresa della seduta. In queste ore a palazzo Madama si stanno votando gli emendamenti all’articolo 3 della riforma, quello che prevede due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per le toghe requirenti e uno per i giudicanti.

Il numero legale è il quorum per rendere valide le deliberazioni delll’assemblea, cioè della metà più uno dei senatori. La sua sussistenza di presume a meno che qualcuno non ne chieda la verifica. “Le mancanze del numero legale sono fisiologiche, non ci sono problemi di natura politica, anche perché la gente sa che i tempi del voto finale sono fissati, o la prossima settimana o il 22 luglio. Noi abbiamo l’impegno degli anni e non l’ansia del giorno o delle ore”, ha minimizzato il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, parlando ai cronisti a margine di una conferenza stampa.