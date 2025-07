Attenti alle Fake News che sono la vera minaccia della democrazia! Hanno ragione quelli che lo dicono. Peccato siano gli stessi che mettono in circolo le Fake News.

Tipo quella degli Sceicchi di Hebron che scaricano l’Anp per offrirsi a Israele come interlocutori e ricondurre il popolo palestinese al mite consiglio di accettare l’occupazione illegale senza opporre resistenza come invece fecero i partigiani in Italia, quegli scalmanati. “Gli sceicchi di Hebron sfidano l’Anp: vogliamo l’Emirato e la pace con Israele”, titola l’Ansa, e tutti dietro. La storia è del Wall Street Journal, che presenta tale sceicco Jaabari come il “leader del clan più influente di Hebron” e la sua proposta di “emirato” come se si trattasse di un importante sviluppo nella politica palestinese, sottolineando che Jaabari ha dichiarato che riconoscerebbe Israele come stato ebraico in cambio dell’adesione agli Accordi di Abramo. Dipinge il cosiddetto emirato come un’idea “creativa” e “fuori dagli schemi”, preferibile alla soluzione a due stati che l’articolo del Wsj liquida come futile.

Corriere, Repubblica, Rai, La7 Sky: tutti rilanciano la prospettiva di pace incarnata, pensa te, dagli sceicchi, che uno dice: “Ma noi non stavamo bombardando Gaza per liberare dal giogo di Hamas le donne velate e i gay? Non ci avevate raccontato così, come del resto per Iraq, Libia, Afghanistan e lascia perdere che ogni volta alle donne le abbiamo mollate in mani peggiori: com’è che ora ci vanno bene gli sceicchi, sovrani assoluti che si passano il potere per discendenza dinastica e non con le elezioni? Che io ero rimasto che dovevamo esportare la democrazia! E va bene che come ministro degli esteri c’abbiamo uno che decenni dopo il referendum tra Monarchia e Repubblica ancora militava nei monarchici, ma mica agisce in proprio Tajani: prende ordini dalla Più Grande Democrazia Del Mondo!”.

La notizia degli sceicchi di Hebron fa il giro del mondo – dell’Occidente, il mondo non se la fila – e di Hebron, dove la gente legge e dice: “Ma qui nessuno li ha mai visti gli sceicchi, mica siamo negli Emirati!!”.

Issa Amro, cittadino di Hebron e attivista per i diritti umani che collabora con Amnesty, scrive inutilmente al Wsj per dire guardate che questo autoproclamato sceicco Waeda Jaabari che voi raccontate essere alla guida del potenziale “Emirato di Hebron” è solo un comune cittadino rinnegato pure dal suo clan! Gli altri del clan Jaabari hanno tenuto una conferenza pubblica per esprimere il loro disconoscimento dell’autoproclamato, dichiarando che non detiene alcuno status all’interno della famiglia e che non parla a nome di nessuno se non di se stesso.

Ora, tu che leggi la stampa occidentale perché solo di quella ti fidi, dici: “Cari certificatori di Fake News, che giustamente non credete a nulla di quello che scrivono i giornalisti arabi e credete a tutto quello che scrive il Wall Street Journal perché è l’house organ dei miliardari occidentali e dunque è credibile a prescindere, comprendo che in virtù di questo sacro principio del giornalismo indipendente siate caduti in errore. Adesso, però, pubblicherete una smentita? Mica mi lascerete in balia delle Fake News?!”.

Con poche lodevole eccezioni, tipo Fabio Scuto che sul Fatto ha riportato la notizia del Wsj spiegando che si trattava di una bufala evidente, tutte le grandi testate hanno dato risalto alla storia degli sceicchi e su questa si sono costruiti dibattiti. Ci lasceranno a dibattere sugli sviluppi di uno scenario-fake? Faranno i vaghi, proponendoci un approfondimento sull’affido congiunto dei Rolex di Totti e Ilary dopo il dovorzio, che eravamo tutti in pensiero per la sorte di questi orologi che hanno bisogno di un padre e di una madre?

Issa Amro, il cittadino di Hebron che ha smentito la notizia, è il fondatore di Youth Against Settlements, gruppo che pratica l’uso della resistenza non violenta e della disobbedienza civile per combattere l’occupazione israeliana dei territori palestinesi. È stato per questo più volte arrestato arbitrariamente e malmenato dai coloni e dai militari israeliani. L’ultima volta, aggredito con le spranghe da tre uomini incappucciati e finito in terapia intensiva in seguito alla sua apparizione nel documentario Bbc “The settlers” (2025), che vi raccomando, dove il giornalista Louis Theroux intervista i coloni negli insediamenti illegali in Cisgiordania e la loro messianica leader Daniella Weiss, accompagnata dal ministro Smotrich, che descrive i palestinesi come “mostri senza anima” e teorizza e pratica l’occupazione violenta e illegale in nome, dice lei, di Dio, il quale Dio assegna agli Israeliani una terra per soli ebrei che si estende fino alla Giordania, al Libano la Siria, l’Iraq, l’Egitto.

I popoli che incidentalmente risiedono in quelle terre da secoli, spiega lei, se ne devono andare, con le buone o con le cattive, e al mondo starà bene così, dice lei, nessuno avrà niente da obiettare perché degli arabi non importa a nessuno, dice proprio così, e per questo suo dire è stata candidata da professori universitari israeliani al Premio Nobel per la Pace 2025, che tra lei e Trump, proposto da Netanyahu sarà una bella lotta.

E noi, che il fanatismo religioso ci fa schifo quando è quello degli islamici ma è ok quando è quello degli ebrei, confermiamo il nostro sostegno al governo del ministro Smotrich, che si accompagna con Daniella in centinaia di eventi negli insediamenti illegali che infatti poi, puntualmente riconosce. E noi confermiamo i nostri accordi militari con uno Stato-canaglia, come ci piace definire gli stati che non rispettano il diritto internazionale tranne Israele, e l’invio di armi pure se con quelle armi Israele spara agli affamati disarmati in coda per il pane, invade e bombarda la Palestina e 4 Stati sovrani e se i portuali si mettono di traverso e si rifiutano di caricare le armi e i componenti che servono all’industria militare israeliana, si rifiutano pure se rischiano il licenziamento perché il diritto internazionale ci obbliga a prevenire il genocidio noi che facciamo? Una legge che al portuale che blocca la banchina per non imbarcare le armi lo punisce con con la galera.

Strano poi che la gente non vada più a votare, non compri più i giornali e si informi su Tiktok.